Trânsito é liberado na BR-101 após carreta pegar fogo Acidente em Garuva não deixou feridos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h22 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h22 )

Trânsito é liberado após carreta pegar fogo e interditar rodovia em Santa Catarina

Na madrugada desta quarta-feira, uma carreta carregada com resina de pinos pegou fogo na BR-101, na altura de Garuva, no norte de Santa Catarina. O incidente ocorreu por volta das 4h e não resultou em feridos entre o motorista ou outros usuários da rodovia.

O incêndio causou a interdição da estrada por cerca de três horas até que bombeiros e a concessionária responsável pelo trecho controlassem as chamas e removessem os destroços. O material transportado era utilizado na fabricação de tintas e pneus e não é considerado tóxico.

Após a liberação do trânsito, formaram-se filas de veículos que chegaram a se estender por 15 km entre Joinville e Garuva, no sentido Paraná. Apesar do congestionamento inicial, a situação no local está sob controle.

