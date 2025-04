Policial é flagrado agredindo idoso em frente a distribuidora de bebidas em Goiás

Um policial militar foi filmado agredindo um homem de 65 anos em frente a uma distribuidora de bebidas em Goiás. O vídeo mostra uma discussão entre o PM e o idoso, que teria uma deficiência. A agressão causou revolta entre vizinhos e moradores da região, que divulgaram as imagens. A Polícia Militar de Goiás informou que a corregedoria iniciou uma investigação para apurar a conduta do policial envolvido na agressão.



