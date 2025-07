Turistas são feitos reféns em apartamento de luxo no Itaim Bibi Criminosos invadem imóvel durante ausência de seguranças Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 13h07 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos invadem apartamento e fazem turistas reféns em bairro nobre de São Paulo

Uma família de turistas do norte do Brasil foi surpreendida ao retornar ao apartamento alugado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Criminosos aproveitaram a ausência dos seguranças do condomínio, que saíram juntos para jantar, para invadir o local.

Os visitantes, incluindo dois casais e duas crianças, foram rendidos enquanto os criminosos saqueavam itens de valor dos cofres do apartamento.

Um dos membros da quadrilha fugiu de carro ao perceber a chegada das vítimas, enquanto os outros dois escaparam a pé com os pertences roubados.

Após o incidente, os turistas decidiram deixar o apartamento e se hospedaram em um hotel próximo.

‌



A polícia investiga o caso e acredita que a quadrilha já tenha realizado invasões semelhantes em outros cinco apartamentos de luxo na mesma região nos últimos dias. As imagens das câmeras de segurança do condomínio foram entregues às autoridades, mas até agora nenhum suspeito foi identificado.

O carro utilizado no crime era roubado e estava com a placa adulterada, sendo uma das pistas que a polícia está seguindo na investigação. A ocorrência foi registrada pelas vítimas na delegacia local.

‌



Assista ao vídeo - Bandidos invadem apartamento e fazem turistas reféns em bairro nobre de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!