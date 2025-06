Veja o que ainda precisa ser esclarecido sobre morte de empresário no autódromo de Interlagos Polícia analisa indícios de homicídio em caso de Adalberto Junior Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h54 ) twitter

Veja o que ainda precisa ser esclarecido sobre morte de empresário no autódromo de Interlagos

A polícia continua investigando a morte do empresário Adalberto Junior, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, São Paulo. Cães farejadores ajudaram na busca por pistas, localizando duas calças próximas ao local. A perícia identificou a presença de álcool no corpo de Adalberto e determinou que ele morreu entre 36 e 40 horas antes de ser encontrado, apesar de estar desaparecido há mais tempo.

O corpo de Adalberto foi sepultado em Santana de Parnaíba sob comoção de familiares e amigos. Durante um evento de motociclismo no autódromo, ele usava uma câmera no capacete, que ainda não foi localizada. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança para entender os últimos passos do empresário e com quem ele esteve antes de sua morte.

A investigação, conduzida pela polícia civil, está considerando a possibilidade de homicídio, dado que o corpo foi encontrado em uma posição que sugere que ele foi levado ao local já sem vida. A análise das imagens de segurança e dos dados do celular de Adalberto são fundamentais para esclarecer as circunstâncias de sua morte.

