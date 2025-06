Acidente de trânsito termina em vandalismo e perseguição na zona oeste de São Paulo

Após uma colisão de retrovisor na zona oeste de São Paulo , uma discussão transformou-se em cena de vandalismo. O motorista de um carro cinza, identificado como Gabriel da Silva Faria, exigiu que o condutor do carro vermelho fizesse um Pix imediato para reparar o dano. Quando o pagamento não foi realizado, Gabriel e três amigos começaram a destruir o veículo vermelho, para desespero da jovem passageira, que ficou em estado de choque. Após a destruição, o grupo deixou o local sem impedimentos. Algumas testemunhas confirmaram que o motorista do carro vermelho tentou negociar, mas foi pressionado a pagar na hora. O caso aconteceu na movimentada região de Pinheiros, conhecida por seus bares e baladas. Gabriel foi identificado pelas roupas que usava na noite do incidente e por estar no carro registrado em seu nome.



