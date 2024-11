Acidente entre carro e caminhão provoca pelo menos 3 km de congestionamento na Marginal Tietê

Um acidente na pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, deixou duas faixas interditadas nesta quarta (23). O acidente envolveu um carro de passeio com duas pessoas a bordo e um caminhão. O motorista do carro relatou que estava na pista do meio quando o caminhão trocou de faixa sem sinalizar, resultando em uma colisão que fez o veículo girar e parar na contramão.