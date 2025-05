Acidente entre três carros gera lentidão e mobiliza socorristas na zona leste de São Paulo

Um acidente envolvendo três veículos ocorreu na Avenida Jacu Pêssego, sentido Ayrton Senna, próximo ao parque de Itaquera, na zona leste de São Paulo . Três pessoas ficaram feridas; uma delas ainda está no carro, aguardando socorro. O trânsito acumula lentidão por pelo menos três quilômetros devido à ocupação das faixas. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para prestar socorro. A CET orienta motoristas em meio a um cenário complicado, especialmente no horário de pico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!