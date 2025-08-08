Adolescente ataca colega com tesoura dentro da sala de aula; veja vídeo
Conflito violento entre duas alunas foi registrado por colegas de classe
Um vídeo mostra uma briga entre duas meninas em uma sala de aula na zona leste de São Paulo. A estudante de cabelo loiro utiliza uma tesoura, ferindo a colega gravemente. A Polícia Civil informa que o conflito resulta de desentendimentos anteriores. O caso foi apresentado à delegacia para investigação. Os responsáveis pelas estudantes e o diretor da escola prestaram depoimento. Alunos filmaram a situação ao invés de intervir.
