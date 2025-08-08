Adolescente ataca colega com tesoura dentro da sala de aula; veja vídeo

Um vídeo mostra uma briga entre duas meninas em uma sala de aula na zona leste de São Paulo . A estudante de cabelo loiro utiliza uma tesoura, ferindo a colega gravemente. A Polícia Civil informa que o conflito resulta de desentendimentos anteriores. O caso foi apresentado à delegacia para investigação. Os responsáveis pelas estudantes e o diretor da escola prestaram depoimento. Alunos filmaram a situação ao invés de intervir.



