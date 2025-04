Advogada é suspeita de furtar bolsa com joias e dinheiro em hotel de luxo

Uma advogada foi flagrada por câmeras de segurança pegando uma bolsa contendo R$ 37 mil e joias na recepção de um hotel. em Goiânia



Enquanto o dono da bolsa se afastava, a advogada pegou a bolsa e a colocou junto à sua bagagem.



Ela e seu namorado foram autuados por furto qualificado, sem direito a fiança, e serão apresentados na audiência de custódia. A advogada nega as acusações. A polícia flagrou o casal com o dinheiro e as joias, e as autoridades confirmaram que o valor não pertence a eles.



