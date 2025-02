Advogado que agrediu porteiro em condomínio de Curitiba coleciona brigas e episódios violentos

Um advogado agrediu um porteiro após sua irmã ficar presa no elevador de um condomínio. Eduardo Chede Junior desferiu 27 socos e chutes, segundo imagens divulgadas. O advogado já acumula vários boletins de ocorrência por agressões anteriores. A primeira delas foi em 2015, quando ameaçou um vizinho. Eduardo tem um histórico de confusões que evoluem para violência, como a registrada em 2017, quando agrediu um vigilante de aeroporto, e em 2018, um desentendimento com uma funcionária. A defesa do advogado alega troca mútua de insultos e afirma que as imagens foram editadas.



