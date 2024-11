Aliança entrega atirador que atacou casal após discussão em adega no interior de SP

Um homem disparou 12 vezes contra um casal que administra uma adega em São José dos Campos (SP). A mulher não foi atingida. O homem foi levado ao hospital com ferimentos. A aliança do atirador serviu como pista para a identificação do suspeito, Fernando Teixeira. Ele tentou fugir da polícia após ser localizado na zona leste da capital paulista e foi preso.