Babá que dopou bebê é presa em Belém (PA)

Uma babá foi presa após ser flagrada dopando um bebê de 11 meses em Belém (PA). A prisão ocorreu após a família, que havia contratado a babá baseada em boas recomendações, notar comportamento suspeito através das câmeras de segurança no quarto da criança. Durante busca na casa da suspeita, a polícia apreendeu medicamentos e seringas. A babá, técnica de enfermagem e bióloga, inicialmente confessou a administração de medicamentos após as imagens mostrarem suas ações. A prisão preventiva foi solicitada após tentativa de fuga para a casa do namorado. A família, que esperava um novo bebê, encontrou alívio na ação rápida da polícia, prevenindo possíveis danos futuros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!