O Balanço Geral Manhã foi até uma feira do bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, para mostrar a inflação no preço dos alimentos que já é sentida pelo consumidor. O quilo do morango, por exemplo, aumentou 70% e agora custa R$49. Em contrapartida, a goiaba está mais acessível e é vendida por R$ 6 o quilo