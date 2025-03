Bandido com arma falsa leva surra ao tentar assaltar casal

Um casal foi surpreendido por um assaltante quando estacionava o carro em uma rua de Vila Velha (ES). O homem, ao perceber que a arma que o criminoso usava era falsa, decidiu reagir, iniciando uma luta corporal com o indivíduo na calçada. A situação se intensificou quando a namorada do rapaz usou uma bicicleta para imobilizar o ladrão. Com a ajuda de testemunhas, o assaltante foi contido até a chegada de mais pessoas.



O médico veterinário, que reagiu ao assalto, sofreu um ferimento na cabeça e uma suspeita de fratura no braço direito. Ele posteriormente aconselhou outras vítimas a manterem a calma em situações parecidas, afirmando: "Não diria pra ninguém fazer como eu fiz. Algo me deu muita certeza de que o objeto realmente não era real."



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!