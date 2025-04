Bandido com mais de 60 passagens pela polícia é preso na comunidade de Heliópolis

A polícia prendeu um homem com mais de 60 boletins de polícia na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Durante a abordagem, ele tentou escapar, mas foi detido. O suspeito está associado a três latrocínios e é investigado por outros assaltos na área do Ipiranga e São Bernardo do Campo.



