Bandido cria modalidade de “assalto à distância” em SP, mas acaba preso presencialmente

Um homem foi preso após realizar uma série de assaltos na região da Chácara Klabin, em São Paulo. Ele criou uma modalidade inusitada de roubo: ele se aproximava das vítimas de bicicleta, mostrava uma arma de longe e as forçava a colocar seus pertences no chão. A polícia o identificou com uso câmeras de segurança e iniciou patrulhamento até capturá-lo. A bicicleta foi apreendida, e a polícia solicita que qualquer pessoa que o reconheça forneça informações adicionais sobre outros possíveis crimes cometidos por ele.