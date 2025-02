Bandido morde dedo de médica para tentar roubar aliança em São Paulo

Uma médica de 60 anos foi violentamente agredida por criminosos durante uma tentativa de roubo enquanto corria em uma pista de ciclismo do bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Sem carregar celular ou bolsa, ela foi atacada por causa de sua aliança de ouro. Os assaltantes a agrediram fisicamente e um deles chegou a morder o dedo dela para tentar remover a joia. A ação criminosa deixou a mulher com costelas quebradas e um pulmão perfurado. Apesar das agressões, os criminosos não conseguiram levar a aliança e fugiram.



