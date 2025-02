Bandidos sequestram idosos, trocam tiros com a polícia e dois deles morrem em SP

Um casal de idosos foi sequestrado e agredido por uma quadrilha no Grajaú, zona sul de São Paulo. Os criminosos, que já conheciam a rotina das vítimas, buscavam um suposto cofre que não existia. O carro usado no crime havia sido roubado anteriormente. A Polícia Militar foi acionada e, durante a intervenção, houve troca de tiros, resultando na morte de dois criminosos. Outros dois estão foragidos. As vítimas foram levadas à delegacia; um dos idosos apresentava ferimentos na perna e no rosto.



