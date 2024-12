Bebê de 8 meses morre em creche na zona sul de São Paulo

Um bebê de 8 meses morreu em uma creche municipal localizada no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na segunda-feira (2). A criança estava dormindo com duas professoras quando o incidente ocorreu. O enfermeiro da unidade prestou atendimento e a criança foi levada a um hospital, mas não resistiu. O Conselho Tutelar foi acionado para investigar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Civil também está no caso.