Bombeiro aposentado morre após tentar fugir de assalto e cair com carro em córrego

O bombeiro militar aposentado Wilson Costa Filho morreu durante uma tentativa de assalto em São Paulo quando estava em seu carro. Ao ser abordado por um criminoso de bicicleta, Wilson acelerou impulsivamente, arrastando o suspeito preso à janela. O veículo atravessou a avenida e caiu em um córrego. Wilson, de 70 anos, foi socorrido, mas não sobreviveu ao impacto. O criminoso fugiu antes da chegada da polícia. Antônio, amigo de longa data de Wilson, ouviu a abordagem por telefone e ajudou a redirecionar a investigação ao relatar o ocorrido para a polícia. O caso está sendo investigado como possível latrocínio, dependendo do nexo entre a ação do ladrão e a morte de Wilson.



