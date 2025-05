Câmeras flagram duas pessoas saindo do carro de professora encontrada morta em SP

O carro da professora Fernanda Bonim foi encontrado na zona sul de São Paulo , no sábado (3), cinco dias após o corpo dela ter sido localizado em terreno baldio de Interlagos. O veículo estava com os vidros fechados e portas trancadas.



A polícia foi acionada após um morador observar o veículo estacionado por dias. Dentro, havia um celular, possivelmente da professora, e documentos pessoais.



A perícia buscou impressões digitais e vestígios de sangue. As câmeras de segurança mostram duas pessoas saindo do carro. O corpo da professora foi encontrado em uma mata perto de Interlagos, a 25 km de sua residência. A investigação visa identificar os responsáveis e a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!