Câmeras registram assaltos a mulheres na zona sul de São Paulo

Na zona sul de São Paulo , duas mulheres foram alvo de criminosos em incidentes separados, mas semelhantes, ambos capturados por câmeras de segurança. No primeiro, em Interlagos, uma mulher foi abordada por três homens enquanto entrava em seu carro, que foi levado por eles sem que a vítima pudesse reagir. No segundo caso, ocorrido a apenas duas quadras de distância, outra mulher foi assaltada por dois indivíduos enquanto saía de seu automóvel para ir a um salão de beleza. Ela teve seu celular e documentos pessoais roubados. Apesar da falta de boletins de ocorrência, a polícia continua investigando os assaltos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!