Caminhão desgovernado bate em sete veículos e deixa 16 feridos rodovia no Paraná

Sete veículos foram atingidos e 16 pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido perto de Ponta Grossa, no Paraná. Um caminhão abastecido com milho parou em uma oficina mecânica para verificar os freios. O veículo desceu e invadiu a pista contrária, colidindo com cinco carros e dois caminhões. Uma das carretas despencou de um viaduto após o impacto.



