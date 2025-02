Nesta sexta (28), um caminhão tombou no Rodoanel, em São Paulo. O contêiner foi arrastado por alguns metros e ficou danificado. A equipe de guincho trabalha no local enquanto o trecho está interditado. Não há informações sobre feridos até o momento.



