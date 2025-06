Carro bate contra três postes e derruba energia na região central de São Paulo

Um motorista com sinais de embriaguez bateu contra três postes no Viaduto Maria Paula, na região central de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (9), e derrubou a energia da região. A via ficou congestionada devido aos destroços e resquícios de óleo espalhados.



