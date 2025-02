Carro bate em poste na Avenida Atlântica, zona sul de São Paulo

Um acidente na madrugada desta segunda (27) na Avenida Atlântica, zona sul de São Paulo, terminou com duas pessoas feridas. Um carro colidiu contra um poste e o motorista, junto com um passageiro, saíram do veículo sem querer atendimento médico. O acidente afetou o fornecimento de energia elétrica e causou congestionamento no trânsito local. Equipes da Enel trabalham para restabelecer os serviços.