Carro estacionado em área restrita pode explicar morte de empresário no autódromo de Interlagos

Uma informação importante para o esclarecimento da morte do empresário Adalberto Junior, encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos, é a de que ele pode ter deixado o carro em uma área restrita para não pagar estacionamento. Ao fim do evento de motociclismo a que compareceu, no último dia 30 de maio, ele teria discutido com um segurança ao tentar acessar essa área e pode ter morrido ao receber um mata-leão. Só depois disso o corpo dele foi deixado no buraco.



Segundo Rafael Aliste, amigo de Adalberto, eles se despediram às 21h48, e o empresário estava agitado. Adalberto enviou uma mensagem à esposa logo após, mas desapareceu em seguida. Ambos consumiram álcool e drogas durante o evento, o que pode ter influenciado o comportamento de Adalberto. Objetos pessoais e manchas de sangue no veículo estão sendo analisados. A polícia busca entender o ocorrido entre a saída do empresário e o momento em que seu corpo foi encontrado.



