Casal é rendido por ladrões e tem moto roubada no Jardim da Saúde, em SP

Um casal foi assaltado no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos abordaram o motorista, que reduzia a velocidade para passar por uma lombada. Durante a ação, o rapaz entregou a motocicleta, mas acabou sendo baleado na mão. O caso está sob investigação da delegacia da Vila Clementino.



