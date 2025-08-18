Logo R7.com
Casal é rendido por ladrões e tem moto roubada no Jardim da Saúde, em SP

Durante a ação, o rapaz entregou a motocicleta, mas acabou sendo baleado na mão

Um casal foi assaltado no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos abordaram o motorista, que reduzia a velocidade para passar por uma lombada. Durante a ação, o rapaz entregou a motocicleta, mas acabou sendo baleado na mão. O caso está sob investigação da delegacia da Vila Clementino.

