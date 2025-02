Casal procura cachorra que fugiu de casa em São Paulo

Henrique e Bruna procuram a cachorrinha Lola, que fugiu do apartamento do casal em São Paulo enquanto eles estavam fora de casa. Apesar de terem percorrido quase 600 km em buscas, eles ainda não tiveram sucesso. Para auxiliar, contrataram a cadela farejadora Moana. As buscas continuam intensamente nas regiões do Paraíso e Itaim. Lola sofre de síndrome do abandono, o que pode ter motivado sua fuga.