Caso Vitória: depoimento de testemunha coloca em xeque declaração de Maicol em confissão

Uma testemunha afirmou ter ouvido alguém, que possivelmente seria a jovem Vitória, gritar “me solta” antes de ser assassinada. A declaração contraria o depoimento de Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou o crime . Ele afirmou que a adolescente não teria manifestado qualquer reação ao ser morta e teria logo desfalecido.



De acordo com Fabio Costa, advogado da família de Vitoria, Maicol estaria apresentando versões não condizentes com a realidade para tentar atenuar sua pena no crime.



