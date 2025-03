Celular apreendido de suspeito tem imagens do trajeto entre ponto de ônibus e casa de Vitória

Um celular apreendido de um suspeito contém gravações importantes para a investigação sobre o assassinato da adolescente Vitória. As imagens documentam o trajeto do suspeito entre um ponto de ônibus e a casa da vítima. A polícia está focada em recuperar dados apagados e determinar a localização dos aparelhos via triangulação de sinais, passo essencial para esclarecer o caso.



