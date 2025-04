Comandante da GCM de São Paulo é afastado após ser acusado por ex-mulheres de agressão

O comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo Eliazer Rodella foi afastado após denúncias de violência doméstica feitas por duas ex-mulheres. A primeira ex-esposa revelou agressões físicas e psicológicas durante os 17 anos de casamento, incluindo um suposto espancamento enquanto estava grávida. Ela teria temido denunciar por causa dos filhos. Após a repercussão, uma outra ex-esposa também relatou ter sido vítima de agressões e medo do comandante. A Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo informou que o afastamento é para apurar as acusações e que ele poderá ser exonerado se as denúncias forem confirmadas.



