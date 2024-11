Comerciante diz que dono do imóvel demoliu loja dela sem avisá-la

Uma comerciante denunciou que sua loja foi demolida sem notificação prévia pelo proprietário do imóvel em São Caetano do Sul (SP). A comerciante afirmou não ter recebido aviso da demolição. O proprietário alegou que tentou ajudar na mudança e apresentou contratos de locação. Ele disse que a inquilina nunca pagou aluguel e que ofereceu um novo local para ela. A advogada da comerciante indicou que o empresário deve indenizá-la com base na lei do inquilinato.