Corpo de cachorra é encontrada enterrado na casa do homem contratado para adestrá-la

Mia, uma cachorrinha da raça golden retriever, foi relatada como desaparecida após ser deixada aos cuidados do adestrador Mário Sergio Dornelas. Ela deveria retornar após 30 dias de treinamento, mas o adestrador pediu mais 15 dias alegando que não cobraria pelo tempo extra. Após 45 dias, ele afirmou que a cachorra havia fugido. Utilizando um chip, a polícia encontrou Mia enterrada no quintal do adestrador. Durante uma operação, outros três cães foram encontrados com sinais de maus-tratos na residência. O adestrador pode enfrentar acusações de maus tratos a animais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!