Corpo de delegado morto em São Paulo será enterrado nesta quinta (16) em Pernambuco

O corpo do delegado Josenildo Belarmino será enterrado nesta quinta-feira (16) em sua cidade natal, Chã Grande (PE). Belarmino foi assassinado durante um assalto na zona sul de São Paulo, por um falso entregador que o reconheceu como policial ao ver sua arma. Antes do enterro, ocorreram cerimônias na Academia de Polícia, em São Paulo,e no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Investigações da Polícia Civil estão em andamento, com um suspeito já identificado: um homem de 25 anos em saída temporária. O trabalho da polícia continua para localizar todos os envolvidos no crime.