Corrida em São Paulo termina em revolta após cancelamento de show da banda CPM 22

Participantes de uma corrida de rua em São Paulo ficaram revoltados após o cancelamento de um show da banda CPM 22 que marcaria o fim do evento no Campo de Marte. Os organizadores justificaram o cancelamento devido a equipamentos molhados pela chuva e prometeram reembolsar os inscritos. .



