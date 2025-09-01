Criminosos roubam carro para cometer outros crimes na região central de SP
Os bandidos trocaram placas para despistar a polícia, mas foram capturados
Uma quadrilha foi detida pela Polícia Militar em São Paulo após roubar um carro branco no Brás, região central da cidade. Eles alteraram as placas do veículo na tentativa de evitar a captura. Durante uma operação policial em uma área movimentada, os criminosos foram presos em flagrante.
O incidente ocorreu à luz do dia em uma avenida frequentada. Após o roubo e a troca das placas, os suspeitos rapidamente utilizaram o automóvel para cometer outros crimes na Grande São Paulo. Em patrulhamento, os policiais identificaram o veículo e abordaram seus ocupantes.
Os indivíduos confessaram ter roubado o carro para atividades ilícitas na região. Todos já tinham antecedentes criminais e agora enfrentam novas acusações. A ação policial resultou também na apreensão de um revólver carregado encontrado com os detidos.
