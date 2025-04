Defesa de motorista pede exumação dos corpos de jovens atropeladas e mortas em São Caetano (SP)

O caso das amigas Isabelli Helena Lima Costa e Isabella Priel, atropeladas em São Caetano do Sul, ganha um novo capítulo. Breno do Santo Sampaio, motorista envolvido, está detido e sua defesa pediu a exumação dos corpos para exames toxicológicos, especulando ingestão de substâncias que poderiam ter causado confusão ao atravessar a avenida.



O pedido será analisado pela Justiça na próxima semana. >Os familiares das jovens expressaram profunda indignação com a solicitação.



