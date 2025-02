Delegada é a primeira mulher a pilotar um helicóptero da Polícia Civil de SP

A delegada Ana Gonzalez, aos 37 anos, é a primeira mulher a pilotar um helicóptero pelicano da Polícia Civil de São Paulo. Com quase cinco anos de atuação na polícia, quatro dos quais na Delegacia da Mulher, Ana trocou a rotina de inquéritos pelo patrulhamento aéreo após um ano de treinamento. "Nosso escritório é no ar", diz ela, destacando a nova experiência. Inicialmente, sua família ficou receosa com sua decisão, mas aceitou ao conhecer sua paixão e dedicação. Ana realiza minuciosas checagens na aeronave antes de cada voo, garantindo segurança para apoiar viaturas nas ruas. Em um ambiente majoritariamente masculino, ela deixa uma mensagem de encorajamento para outras mulheres: "Sonhe e voe. Nós temos a mesma capacidade de atuar em áreas dominadas por homens. Se eu consegui, todas conseguem."