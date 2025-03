Delegado diz que pode solucionar assassinato da jovem Vitória até o fim da semana

A polícia está investigando o assassinato de Vitória e pode solicitar mais prisões. Três suspeitos são analisados quanto à sua ligação com o crime. O delegado Luiz Carlos do Carmo afirma que o caso pode ser solucionado até o final da semana, apoiado por provas testemunhais e técnicas. Ele destaca a importância de identificar autores e motivações sem prejudicar inocentes, e que estão próximos de conclusões significativas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!