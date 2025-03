Efeito dominó: jovem esbarra em moto e provoca sequência de quedas em Jataí (GO)

Um motociclista colidiu com uma moto estacionada, causando a queda de três motocicletas em efeito dominó na cidade deJataí (GO). O motociclista não se feriu e deixou o local sem prestar socorro. A mãe do adolescente, apontado como responsável, tentou acordo com os donos das motos e pode enfrentar consequências legais se ele for menor de idade.



