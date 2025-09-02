Estação Palmeiras-Barra Funda tem mais uma manhã de caos após mudanças em linhas de trem

A estação Palmeiras-Barra Funda em São Paulo está enfrentando um aumento significativo no número de passageiros devido a recentes mudanças nas linhas 7 e 10 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A situação tem gerado tumulto entre os usuários que utilizam as plataformas diariamente.

Há cinco dias, o fluxo intenso vem causando dificuldades para os passageiros se locomoverem dentro da estação. As plataformas 5 e 6 são especialmente afetadas pela chegada constante de trens lotados. O tempo médio para sair das plataformas chega a ser de até quinze minutos.

O problema é agravado pelo acesso limitado às escadas rolantes disponíveis. Atualmente, apenas duas escadas servem as plataformas principais, resultando em aglomerações e conflitos entre os usuários que tentam acessar outras áreas do terminal ou fazer conexões com o metrô e ônibus locais.

Apesar dos questionamentos feitos à TIC Trams e à CPETM sobre possíveis melhorias na infraestrutura da estação — como a instalação de mais escadas rolantes — ainda não há respostas concretas ou planos divulgados para resolver o problema. A necessidade urgente por reformas é evidente diante do crescente número de pessoas utilizando a estação diariamente.

A localização estratégica da Barra Funda contribui para sua alta movimentação: além dos trens metropolitanos, ela oferece conexão direta ao metrô paulistano e abriga uma rodoviária importante na cidade. Com isso, qualquer alteração no serviço ferroviário impacta diretamente milhares de paulistanos que dependem desse hub intermodal para seus deslocamentos diários.

