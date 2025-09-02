Estudante de veterinária é presa em apartamento de luxo suspeita de integrar organização criminosa

Beatriz Borges, uma jovem estudante de medicina veterinária de 24 anos, foi presa em um apartamento luxuoso no Rio de Janeiro . A prisão ocorreu devido a um mandado preventivo emitido contra ela por seu envolvimento com uma organização criminosa. Beatriz era namorada e cúmplice do líder da quadrilha que comandava o tráfico de drogas a partir da cadeia.

A operação policial que resultou na captura da estudante começou em março deste ano no Paraná. Na ocasião, foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva e mais de 20 mandados para busca e apreensão visando desmantelar o grupo criminoso. Desde então, Beatriz estava foragida até ser localizada pela polícia carioca.

Além do relacionamento amoroso com o chefe da organização criminosa paranaense, as investigações apontam que Beatriz desempenhava um papel ativo nas atividades ilícitas do grupo. Ela utilizava festas universitárias como meio para comercializar drogas enquanto cursava medicina veterinária. Após sua captura no Rio de Janeiro, Beatriz foi encaminhada à delegacia e posteriormente à penitenciária onde cumprirá sua pena sob acusação formalizada pela polícia local.

