Ex-jogador do Corinthians pode ser expulso de condomínio após agredir idoso

Vizinhos do ex-jogador Regis Pitbull se mobilizam para tentar expulsá-lo de um condomínio da zona norte de São Paulo devido a um histórico de 20 anos de problemas e inadimplência. Régis está preso na capital paulista após agredir um idoso que se recusou a entrar no elevador com ele justamente por causa dessas confusões em que o ex-atleta do Corinthians se envolveu. O ataque foi capturado pelas câmeras de segurança e, com base nas imagens, o delegado decidiu pela prisão de Regis. O idoso quebrou três dentes, recebeu atendimento médico, e a polícia solicitou uma medida protetiva. Regis, que reside no mesmo andar que a vítima, tem um histórico de 20 anos de inadimplência no condomínio e luta contra problemas com drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!