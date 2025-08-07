Falsos policiais matam comerciante na porta de casa em SP

Michael, de uma família de comerciantes da 25 de Março, foi baleado por supostos policiais na porta de sua casa. A abordagem ocorreu pela manhã, quando ele estava em sua caminhonete. Durante a interação, um dos criminosos exibia o que parecia ser um distintivo, enquanto um cúmplice filmava a área. Após uma discussão de quatro minutos com a mãe e o irmão de Michael, ele tentou fugir, mas foi alvejado. A vítima não resistiu aos ferimentos. A polícia busca identificar os suspeitos e entender a motivação do crime.



