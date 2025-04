Família de Vitória critica reconstituição e diz que indicou possível coautor do crime à polícia

A família e a defesa da jovem Vitória Regina de Sousa, morta em Cajamar no final de fevereiro, criticaram os procedimentos adotados pela polícia na reconstituição do crime realizada na quinta-feira (24). Os principais pontos de descontentamento se referem à ausência do suspeito Maicol Santos, autorizada pela polícia, e a falta de análise no suposto cativeiro da vítima.



Familiares dizem ter a convicção de que Maicol teve ajuda de outra pessoa no crime e revelaram que indicaram até um possível coautor à polícia. Esse suspeito, segundo eles, não têm relação com a jovem. As investigações continuam, com a previsão de conclusão do inquérito até 5 de maio.



