Flagrante: menino autista é agredido por professora em sala de aula em São Paulo

Um menino autista de 7 anos foi agredido por uma professora dentro da sala de aula em uma escola municipal na zona leste de São Paulo. As imagens mostram a mulher segurando o garoto com força e o empurrando. A mãe do aluno relatou que seu filho teve uma crise ao não querer fazer uma prova. Após três meses, ela conseguiu acesso às gravações após denunciar a escola.