Foguete é lançado com sucesso nos EUA por universitários brasileiros

Um grupo de alunos da Universidade Federal do ABC lançou um foguete no Texas e obteve o primeiro lugar em uma competição mundial de engenharia. O objetivo era construir um foguete que alcançasse 3 mil metros e transportasse sementes intactas. A equipe, composta por 130 estudantes com idades entre 23 e 32 anos, desenvolveu o projeto ao longo de vários anos, realizando diversos testes até alcançar o modelo ideal.



