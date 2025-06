Frio intenso atinge São Paulo e Rio Grande do Sul nesta quinta (12)

O frio intenso afeta São Paulo e Rio Grande do Sul devido à massa de ar polar. Em São Paulo, termômetros na Avenida Paulista registravam12ºC por volta das 6h, mas a sensação térmica era mais baixa, e a Defesa Civil alerta para temperatura baixas. Na zona sul, a sensação térmica é gelada, com impacto na rotina dos moradores. No Rio Grande do Sul, temperaturas chegaram a 8C, e a sensação térmica é ainda menor. Populares recorrem ao chimarrão para se aquecer. A frente fria deve persistir nas próximas semanas, exigindo cuidados, especialmente com pessoas vulneráveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!