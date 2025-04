Funcionária de loja é presa após ostentar padrão de vida incompatível com o salário que ganhava

Uma operadora de caixa de uma loja sem Salvador (BA) , ostentava uma vida incompatível com seus ganhos. A postura dela levantou suspeitas dos patrões, que notaram faltas no caixa. Monitorada, Flávia Rodrigues foi flagrada desviando dinheiro durante transações.



A polícia a prendeu com dinheiro escondido, e ela confessou o furto, alegando também vender lingerie. Após pagar fiança, ela responde em liberdade enquanto a investigação continua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!